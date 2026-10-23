На время опасности атаки БПЛА перекрыли движение по дамбе Нижегородской ГЭС

Движение по дамбе Нижегородской ГЭС перекрывали из-за опасности атаки БПЛА На время опасности атаки БПЛА перекрыли движение по дамбе Нижегородской ГЭС

Москва23 окт Вести.В Нижегородской области из-за опасности атаки БПЛА было перекрыто движение по дамбе Нижегородской ГЭС на участке между Заволжьем и деревней Заборово в Городецком округе, передает ТАСС со ссылкой на региональный Минтранс.

Во время действия ограничений также приостанавливал работу общественный транспорт. После снятия режима движение полностью восстановили.

Как рассказал губернатор Глеб Никитин, в результате атаки украинских беспилотников ранения получили три жителя региона, они госпитализированы.