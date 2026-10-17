Москва17 окт Вести.Неизвестные вооруженные люди похитили 20 полицейских стажеров на трассе в провинции Белуджистан на западе Пакистана. Об этом сообщает местная газета Dawn со ссылкой на высокопоставленного представителя правительства провинции.

По данным издания, 20 рекрутов, проходивших подготовку в полицейском учебном центре в Калате, ехали на микроавтобусе по трассе Кветта – Карачи в округе Мастунг, когда их остановили вооруженные люди неустановленной принадлежности.

Источник сообщил, что стажеры возвращались домой на выходные. Неизвестные передвигались на мотоциклах и были вооружены автоматами. Они захватили рекрутов и микроавтобус, после чего увезли их в неизвестном направлении. При этом водителя и еще троих пассажиров похитители отпустили.

Как пишет газета, правоохранительные органы начали поисковую операцию в близлежащих горах, однако пока она не дала результатов. Ответственность за похищение на себя не взяла ни одна группировка.

Ранее сообщалось о столкновениях между представителями вооруженных формирований афганской армии и военными Пакистана на границе двух стран.