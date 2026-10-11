Власти Пакистана вводят войска в Хайбер-Пахтунхва, где объявлен режим ЧП

Пакистан введет войска в провинцию Хайбер-Пахтунхва из-за протестов оппозиции Власти Пакистана вводят войска в Хайбер-Пахтунхва, где объявлен режим ЧП

Москва11 окт Вести.Власти Пакистана приняли решение развернуть подразделения вооруженных сил в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, где ранее был введен режим ЧП. Об этом сообщил телеканал Dunya News со ссылкой на МВД страны.

В министерстве подчеркнули, что численность военнослужащих определит губернатор региона совместно с генштабом.

В публикации уточняется, что военные будут задействованы на основании статьи 245 конституции страны для поддержания правопорядка и противодействия терроризму.

11 октября в провинции ввели чрезвычайное положение из-за массовых протестов, организованных оппозиционной партией "Движение за справедливость". Участники демонстрации требуют освободить бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана, который в 2023 году был осужден на 14 лет за коррупцию.

Ранее в городе Дера-Исмаил-Хан, расположенном в провинции Хайбер-Пахтунхва, прогремел взрыв. 11 человек погибли, более 30 пострадали.