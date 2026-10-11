Военные Афганистана и Пакистана вступили в перестрелку на границе двух стран TOLO News: на границе Пакистана и Афганистана произошли боестолкновения

Москва11 окт Вести.Столкновения между представителями вооруженных формирований афганской армии и военными Пакистана произошли на границе двух стран, сообщил телеканал TOLO News.

Перестрелка произошла в районе Данд-Патан афганской провинции Пактия, уточнил представитель 203-го армейского корпуса "Мансури" Вооруженных сил Афганистана Абдул Хак Фида.

По его утверждению, огонь был открыт с пакистанской стороны. Данные о потерях сторон недалеко от линии Дюранда – границы двух государств, которую официальный Кабул не признает, – не приводятся.

О перестрелках и столкновениях на границе между военными двух стран, а также об инцидентах с нарушением авиапространства сообщалось в феврале, марте и в июне 2026 года.

24 сентября МИД Афганистана вызвал временного поверенного в делах Пакистана в связи с ударами пакистанских военных по провинциям Кандагар, Хост и Пактия, жертвами которых стали не менее девяти человек.