На границе Афганистана и Пакистана начались перестрелки Tolonews: на афгано-пакистанской границе начались ожесточенные перестрелки

Москва17 окт Вести.На афгано-пакистанской границе по линии Дюранда начались ожесточенные перестрелки между военными двух стран, заявил телеканал Tolonews со ссылкой на источники.

По данным журналистов, столкновения произошли в приграничной зоне района Данд-Патан афганской провинции Пактия.

Местные источники в провинции Пактия сообщают об ожесточенных столкновениях между пакистанскими силами и бойцами афганского движения "Талибан" вдоль границы… Сообщается, что в ходе перестрелки ракета попала в жилой район в населенном пункте Певар, расположенном на пакистанской стороне границы говорится в публикации телеканала в мессенджере Telegram

Собеседники канала утверждают, что обе стороны понесли потери, однако точных данных о погибших и раненых пока нет.

О столкновениях между представителями вооруженных формирований афганской армии и военными Пакистана на границе двух стран сообщалось и ранее, 11 октября.

В конце сентября пакистанские военные нанесли удар по афганскому городу Кандагар. Тогда, по утверждению афганских властей, атаки не нанесли какого-либо ущерба.

В августе истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Пакистана нарушили воздушное пространство Афганистана и несколько раз пролетели над провинциями Пактия и Хост. Полеты истребителей спровоцировали панику у местного населения.