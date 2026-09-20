Москва20 сен Вести.В Пакистане задержана Алима Хан, сестра находящегося в тюрьме бывшего премьер-министра страны и основателя оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана. Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на заявление партии.

Издание ознакомилось с постановлением заместителя комиссара Лахора Мухаммада Али Иджаза, на основании которого было санкционировано задержание Алимы Хан. Решение опирается на закон провинции Пенджаб об охране общественного порядка. В документе указано, что Алима Хан и другие активисты ДЗС представляют угрозу общественному порядку: они участвовали в протестах в мае 2023 года после ареста Имрана Хана и продолжают мобилизовать сторонников партии через соцсети.

ДЗС намерена провести 27 сентября акцию протеста в Исламабаде с требованием освобождения экс-премьера. В преддверии этого власти пакистанской столицы начали подготовку к возможным беспорядкам. В частности, усилен контроль на въездах в город, а больницы переведены в режим повышенной готовности.

Хан стоял во главе пакистанского правительства в 2018–2022 годах. 10 апреля 2022 года он был смещен с должности после вотума недоверия, вынесенного парламентом. В декабре 2025 года Имран Хан и его супруга Бушра Биби были приговорены к 17 годам заключения по делу о коррупции.