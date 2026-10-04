Dawn: в Пакистане партия арестованного экс-премьера начала марш на столицу

Партия бывшего премьера Пакистана Имрана Хана начала марш на столицу Dawn: в Пакистане партия арестованного экс-премьера начала марш на столицу

Москва4 окт Вести.Пакистанская партия "Техрик-и-Инсаф" (PTI) бывшего премьер-министра Имрана Хана начала масштабный марш на Исламабад. Об этом сообщает издание Dawn.

Отмечается, что первоначально марш планировали на 27 сентября, однако он был перенесен на 4 октября​​​. Сторонники PTI главным требованием называют освобождение бывшего премьер-министра из тюрьмы. На фоне подготовки марша пакистанские власти стянули в Исламабад десятки тысяч полицейских для обеспечения безопасности в столице.

Партия PTI начала свой марш, несмотря на предупреждения федерального правительства, которое пообещало предотвратить любые насильственные собрания в столице говорится в сообщении газеты

Уточняется, что марш начался в городе Лакки-Марват, участники двигаются по направлению к столице.

Хан стоял во главе пакистанского правительства в 2018–2022 годах. 10 апреля 2022 года он был смещен с должности после вотума недоверия, вынесенного парламентом. В декабре 2025 года Имран Хан и его супруга Бушра Биби были приговорены к 17 годам заключения по делу о коррупции.