В Тунисе тысячи людей вышли на протесты против политики президента В Тунисе проходит многотысячная демонстрация против политики президента Саида

Москва17 окт Вести.В столице Туниса проходит массовая акция протеста против политики президента Каиса Саида. Как сообщает Reuters, демонстрация собрала тысячи участников.

Марш организован под руководством Всеобщего союза тунисских трудящихся. В нем принимают участие представители различных политических сил, безработные, юристы, врачи, журналисты и активисты гражданского общества. Шествие проходит по авеню Хабиб Бургиба — главной улице города. Для поддержания порядка на улицах столицы размещены сотни полицейских.

Нынешней акции предшествовал период разобщенности оппозиции, что ранее мешало провести столь масштабную демонстрацию. Протестующие критикуют президента за экономический курс, а также за ущемление прав и свобод граждан. На этом фоне в стране фиксируется ухудшение экономической ситуации и работы общественных служб: перебои с водой и электричеством, нехватка лекарств и товаров первой необходимости.

В 2021 году после уличных протестов против Партии возрождения Саид принял на себя расширенные полномочия, распустил парламент, отправил в отставку десятки судей и утвердил право главы государства принимать законопроекты указами после одобрения правительством. Противники обвиняли его в госперевороте. В 2022 году на референдуме граждане поддержали новую конституцию с расширением президентских полномочий, однако в голосовании приняли участие лишь треть из 9,3 млн зарегистрированных избирателей, а оппозиция его бойкотировала. Сам Саид отвергает обвинения в подавлении политических соперников.