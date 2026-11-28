Оппозиция организовала митинг в Тбилиси из-за позиции властей по ЕС Представители оппозиции в Грузии провели митинг против политики властей

Москва28 ноя Вести.Сторонники оппозиционных сил в Грузии собрались на акцию протеста, приуроченную к двухлетию демонстраций, начавшихся после решения властей страны приостановить процесс переговоров о вступлении страны в Евросоюз, сообщает грузинский Первый канал.

Демонстранты собрались в нескольких точках Тбилиси и направились к площади Свободы под лозунгом "Грузия без Иванишвили, Грузия – это Европа". Бидзин Иванишвили – основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта", а также бывший премьер-министр страны.

Организаторы митинга приурочили их к годовщине слов премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, который 28 ноября 2024 года заявил, что грузинские власти не намерены запрашивать у ЕС начало переговоров о вступлении в организацию вплоть до 2028 года.

Оппозиция в Грузии продолжает проводить демонстрации после последних парламентских выборов в 2024 году, на которых победу одержала "Грузинская мечта". Противники власти не признают результаты голосования.

В ноябре 2026 года министерство иностранных дел Грузии сообщало, что страна не получила приглашения на соответствующем уровне для участия в форуме Евросоюза по расширению и конференции глав МИД стран объединения в Брюсселе.