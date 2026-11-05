Европейский фонд за демократию обвинили в финансировании беспорядков в Тбилиси Кобахидзе: EED спонсировал кампанию с "коктейлями Молотова" в Тбилиси

Москва5 ноя Вести.Европейский фонд за демократию (EED) финансировал беспорядки во время антиправительственных протестов в Тбилиси. Об этом журналистам заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По словам главы правительства, фонд, который спонсируется Евросоюзом, поддерживал кампанию с применением бутылок с горючей смесью. Кобахидзе связал это с требованиями европейских представителей освободить участников протестов, нарушивших закон.

Это само по себе свидетельствует о том, что за этим насилием стояла сама европейская бюрократия, которая финансировала кампанию с "коктейлями Молотова". Конкретно Европейский фонд за демократию финансировал эту кампанию. EED напрямую финансируется Евросоюзом заявил премьер

"Коктейли Молотова" применялись во время протестов в Тбилиси в марте 2023 года, а также в ноябре и декабре 2024-го. Тогда участники акций бросали бутылки с горючей смесью в сторону полиции и служебной техники.