Москва5 нояВести.Европейский фонд за демократию (EED) финансировал беспорядки во время антиправительственных протестов в Тбилиси. Об этом журналистам заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По словам главы правительства, фонд, который спонсируется Евросоюзом, поддерживал кампанию с применением бутылок с горючей смесью. Кобахидзе связал это с требованиями европейских представителей освободить участников протестов, нарушивших закон.
Это само по себе свидетельствует о том, что за этим насилием стояла сама европейская бюрократия, которая финансировала кампанию с "коктейлями Молотова". Конкретно Европейский фонд за демократию финансировал эту кампанию. EED напрямую финансируется Евросоюзомзаявил премьер
"Коктейли Молотова" применялись во время протестов в Тбилиси в марте 2023 года, а также в ноябре и декабре 2024-го. Тогда участники акций бросали бутылки с горючей смесью в сторону полиции и служебной техники.