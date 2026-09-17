Москва17 сен Вести.Сторонники осужденного Специальным судом по Косово в Гааге бывшего полевого командира Освободительной армии Косово (ОАК) и экс-лидера непризнанной республики Хашима Тачи забросали миссию Евросоюза (ЕС) в регионе (EULEX) коктейлями Молотова, в результате чего здание загорелось. Об этом пишет "Косово онлайн".

По данным портала, нападение на здание миссии ЕС было совершено ночью. За несколько часов до этого, днем, демонстранты с символикой ОАК прошли маршем из центра Приштины к EULEX.

После окончания акции протеста, направились к зданию EULEX, где они бросали камни и пиротехнику, в результате чего часть крыши объекта загорелась говорится в публикации

Сейчас у здания миссии дежурят усиленные полицейские силы.

В среду, 16 сентября, Специальный суд по Косово в Гааге признал Тачи виновным в совершении военных преступлений. Его приговорили к 25 годам лишения свободы с учетом уже отбытого срока заключения.

Также суд огласил приговор соратникам Тачи по ОАК – бывшим спикерам парламента Якупу Красничи и Кадри Весели, а также экс-депутату от правящей партии "Самоопределение" Реджепу Селими. Им назначили наказание в виде лишения свободы на 25, 18 и 13 лет соответственно.