Гаагский приговор: экс-президента Косово Тачи приговорили к заключению на 25 лет Спецсуд в Гааге приговорил Хашима Тачи к 25 годам за военные преступления

Москва16 сен Вести.Специальный трибунал в Гааге, рассматривающий преступления периода косовского конфликта, вынес обвинительный приговор бывшему президенту самопровозглашенной республики Косово Хашиму Тачи. Судья Чарльз Смит огласил решение в среду: Тачи признан виновным в военных преступлениях и приговорён к 25 годам лишения свободы с зачетом времени, уже проведенного под стражей.

В ходе заседания суд установил, что подсудимый причастен к пыткам как минимум 303 человек, убийству 96 человек, а также к незаконным или произвольным арестам, содержанию под стражей и жестокому обращению.

Судебная коллегия приговаривает вас к единому сроку тюремного заключения продолжительностью 25 лет с зачетом уже отбытого времени обратился судья к Тачи

Трансляция велась на сайте спецсуда.

По обвинениям в преступлениях против человечности бывший лидер Косово был оправдан. Вместе с ним в среду приговор заслушали еще трое фигурантов дела — экс-спикеры парламента Кадри Весели и Якуп Красничи, а также экс-депутат Реджеп Селими.

Все четверо обвиняемых — господин Тачи, господин Весели, господин Селими и господин Красничи — несут уголовную ответственность за совершение военных преступлений в рамках совместного преступного предприятия подчеркнул Смит

Ранее прокуроры Специального трибунала по Косово требовали для каждого из бывших полевых командиров Освободительной армии Косово (ОАК) по 45 лет тюрьмы, обвиняя их в военных преступлениях и преступлениях против человечности в ходе войны в Косово и Метохии в 1998–1999 годах.

Хашим Тачи был одним из основателей "Освободительной армии Косово", полевым командиром с позывным Змей. В 1997 году он был приговорен судом Югославии к 10 годам тюрьмы за террористическую деятельность, затем объявлен в международный розыск. В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из ОАК и силовыми структурами Сербии переросло в бомбардировки Союзной Республики Югославия силами НАТО. Операция проводилась без одобрения Совета Безопасности ООН — западные страны утверждали, что власти СРЮ якобы проводят этнические чистки в косовской автономии. Авиаудары альянса продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. После начала операции НАТО против Югославии Тачи создал правительство и провозгласил себя премьер-министром, создал партию. 9 января 2008 года был действительно избран премьер-министром правительства самопровозглашенной республики Косово, проработав до 2014 года.

В 2010 году началось международное расследование на фоне обвинения Тачи в участии в международной сети торговли наркотиками и органами. В 2016 о создании спецсуда объявили Нидерланды. В последующие годы сотни боевиков ОАК давали показания в Гааге, а в 2020-м суд выдвинул обвинения против Тачи по военным преступлениям 1998-1999 годов. В том же году он подал в отставку, а спецсуд утвердил обвинение.