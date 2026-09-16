Москва16 сен Вести.Президент Центра восстановления международного права Горан Петрониевич в беседе с ИС "Вести" прокомментировал обвинительный приговор бывшему президенту самопровозглашенной республики Косово Хашиму Тачи. Он отметил, что в Гаагском деле ничего не сказано о тысячах сербов, исчезнувших без вести.

Экс-лидер Армии освобождения Косово (ОВК) Тачи признан виновным в военных преступлениях и приговорен к 25 годам лишения свободы с зачетом времени, уже проведенного под стражей.

Почему Запад не мог позволить, чтобы мотивом такого объединенного преступного предприятия был назван этнический мотив — намерение этнической чистки Косово от сербов и неалбанцев? Именно потому, что эта часть международного сообщества через НАТО участвовала в интервенции и поддерживала сепаратистские стремления косовских албанцев. Если бы они признали, что ОВК (Армии освобождения Косово) убивала сербов именно потому, что они сербы, тогда тем самым признали бы и собственную ответственность считает Петрониевич

По обвинениям в преступлениях против человечности бывший лидер Косово был оправдан. Вместе с ним в среду приговор заслушали еще трое фигурантов дела — экс-спикеры парламента Кадри Весели и Якуп Красничи, а также экс-депутат Реджеп Селими.