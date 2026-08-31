Власти Туниса направят в магазины более 3 млн литров воды в день

Власти Туниса выделят магазинам более 3 млн литров воды на фоне дефицита Власти Туниса направят в магазины более 3 млн литров воды в день

Москва31 авг Вести.Сильная жара привела к дефициту питьевой воды в тунисских розничных сетях. Правительство вводит экстренные меры. Как передает Mosaique FM, на протяжении четырех дней крупные и средние магазины столицы будут получать не менее 3 млн литров воды ежесуточно.

Дефицит воды усугубился из-за резкого скачка потребительского спроса в период экстремальной жары и одновременных сбоев в производственных и логистических цепочках. С полок пропали многие популярные марки, а у магазинов собираются толпы, иногда с потасовками. Минторг 28 августа объявил о направлении в столичную розницу 9 млн бутылок для ликвидации дефицита и перебоев. К доставке в наиболее проблемные зоны привлекли подразделения Национальной гвардии.

В начале августа президент Туниса посетил объекты водного хозяйства и предприятия по розливу воды. Он назвал частые отключения воды и электричества ненормальными и допустил, что часть нарушений может быть преднамеренной. Саид также заявил, что неизвестные лица пытаются дестабилизировать обстановку, монополизируя доступ к воде и создавая искусственный дефицит.