Москва1 ноя Вести.Полиция Нью-Дели усилила меры безопасности в районе площади Рамлила Майдан в преддверии акции "Марш на Дели" оппозиционного блока "Индийский национальный инклюзивный альянс развития", участники которого требуют отправить в отставку главу избирательной комиссии страны Гьянеша Кумара. Об этом сообщает NDTV.

По данным телеканала, в месте проведения протеста размещены свыше 4 тыс. сотрудников органов безопасности. В районе Рамлила Майдан ограничено движение транспорта, возведены баррикады, а также установлено свыше 200 камер видеонаблюдения.

В то же время в другой части Нью-Дели проходит еще одно массовое мероприятие: акция в память о жертвах антисикхских погромов 1984 года. Ее организатором выступила Индийская народная партия, которая назвала митинг оппозиции "неуважением к истории страны" и потребовала извинений от блока "Индийский национальный инклюзивный альянс развития".

Акции с требованием отставки Гьянеша Кумара вспыхнули после того, как в сентябре два его заместителя выразили обеспокоенность по поводу изменений в списках избирателей, процедур регистрации и цифровых систем, которые начали внедрять в 2025 году. Дело в том, что из-за нововведений из списков избирателей были исключены более 130 млн имен, включая 28 млн умерших, 63 млн сменивших место жительства и более 30 млн тех, кого не удалось найти. Оппозиция считает, что такие исключения непропорционально затрагивают избирателей-мусульман и представителей других меньшинств, которые вряд ли поддержат правящую партию.