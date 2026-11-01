Тысячи человек протестуют в Нью-Дели, требуя отставки главы избиркома Reuters: тысячи человек присоединились к протесту оппозиции в Индии

Москва1 ноя Вести.В Нью-Дели тысячи человек присоединились к организованной оппозицией акции протеста, требуя отставки главы избирательной комиссии Индии Гьянеша Кумара. Об этом пишет Reuters.

Шествие проходит на площади Рамлила Майдан. Митингующих возглавил лидер партии "Конгресс" Рахул Ганди. Он и его соратники утверждают, что пересмотр списков избирателей, в результате которых были исключены более 130 млн имен, выгоден только индуистской националистической партии "Бхаратия джаната" (БДП), возглавляемой премьер-министром страны Нарендрой Моди.

По мнению аналитиков, протесты и растущая поддержка оппозиции стали худшим кризисом для Моди с момента его прихода к власти в 2014 году, хотя его правительство остается стабильным, а следующие всеобщие выборы состоятся не раньше 2029 года говорится в публикации

Акции с требованием отставки Кумара вспыхнули после того, как в сентябре два его заместителя выразили обеспокоенность по поводу изменений в списках избирателей, процедур регистрации и цифровых систем, которые начали внедрять в 2025 году. Дело в том, что из-за нововведений из списков избирателей были исключены более 130 млн имен, включая 28 млн умерших, 63 млн сменивших место жительства и более 30 млн тех, кого не удалось найти. По словам одной из участниц митинга Рины Махто, четырех членов ее семьи исключили из списка избирателей из-за ложного заявления о том, что они переехали в другое место.

Она рассказала агентству Reuters, что семья долгое время жила в Джагдалпуре в центральном штате Чхаттисгарх, но "теперь, внезапно, нас внесли в списки как переехавших из собственного дома" написано в статье

Оппозиция также утверждает, что такие исключения в первую очередь коснулись избирателей-мусульман и представителей других меньшинств, которые вряд ли поддержат правящую партию.

Ранее сообщалось, что полиция Нью-Дели усилила меры безопасности в районе площади Рамлила Майдан в преддверии акции оппозиции "Марш на Дели".