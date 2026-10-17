Москва17 окт Вести.В Индии сотрудники полиции арестовали лидера молодежного политического движения "Народная партия тараканов" Абхиджита Дипке за нарушение запрета на посещение парка в Нью-Дели. Об этом пишет India Today.

По данным издания, Дипке дважды получал уведомления с запретом посещать Центральный парк в Коннот-Плейс, но нарушил предписание.

Задержание связано с опасениями по поводу нарушения общественного порядка говорится в публикации

В субботу, 17 октября лидер движения предстанет перед мировым судом.

"Народная партия тараканов" ("Кокроч джаната парти", CJP) — это индийское молодежное интернет-движение и объединение студентов, возникшее в мае 2026 года. Движение появилось как вирусная интернет-сатира после того, как судья Верховного суда Индии Сурья Кант назвал протестовавших индийских студентов "тараканами".

В конце мая 2026 года "Народная партия тараканов" стала самой популярной в соцсетях, набрав более 18 млн подписчиков в Instagram (запрещена в РФ). Для сравнения, у правящей Индийской народной партии ("Бхаратия джаната парти", BJP) их вдвое меньше – 9 млн. В июне движение было заблокировано в Индии.