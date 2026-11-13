Сын экс-сенатора Тюльпанова арестован на семь суток за ссылку на Instagram

Сына экс-сенатора от Петербурга Тюльпанова арестовали на семь суток за ссылку Сын экс-сенатора Тюльпанова арестован на семь суток за ссылку на Instagram

Москва13 ноя Вести.Владислава Тюльпанова, сына бывшего сенатора от Санкт-Петербурга Владимира Тюльпанова, арестовали на семь суток за ссылку на соцсеть Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Об этом сообщает Baza в MAX.

Уточняется, что полицейские обнаружили ссылку и призыв подписаться в описании Telegram-канала Владислава. Они сочли это пропагандой и популяризацией запрещенной соцсети.

Сам 21-летний Тюльпанов признал вину. Ему назначили семь суток ареста.

В Instagram у парня более 3 млн подписчиков. Там он делится фотографиями семейного особняка и квартиры, люксового кабинета, дорогих автомобилей. Себя Владислав Тюльпанов называет "самым молодым и известным политиком России", общественным деятелем и меценатом.