Москва2 ноя Вести.Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор бывшему муниципальному депутату Никите Юфереву, объявленному в межгосударственный розыск, по делу о повторной дискредитации ВС РФ, ОБ этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно материалам уголовного дела, в марте 2023 года депутат МО Смольнинское Юферев, находясь за границей, опубликовал в своих соцсетях посты с негативными высказываниями о российских властях и вооруженных силах. При этом в 2022 году его уже привлекали к административной ответственности и штрафу в 46 тысяч рублей за аналогичное правонарушение.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", сроком на 4 года 6 месяцев сказано в сообщении

Ранее Юферева объявили в межгосударственный розыск.