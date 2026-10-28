Религиозного деятеля осудили в Москве на 5 лет за распространение фейков об РФ

В Москве религиозного деятеля признали виновным в распространении фейков об РФ Религиозного деятеля осудили в Москве на 5 лет за распространение фейков об РФ

Москва28 окт Вести.В среду, 28 октября, суд вынес приговор религиозному деятелю Юрию Сипко (внесен в России в список террористов и экстремистов).

Он признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает пресс-служба Столичного СК в MAX.

Установлено, что в марте 2022 года Сипко разместил в открытом доступе в видеохостинге ролик, в котором, согласно психолого-лингвистическому исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины.

Он (Сипко – ред.) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) сказано в сообщении

Фигурант объявлен в розыск.