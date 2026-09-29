Актера Колганова выпустили из СИЗО по делу о распространении детской порнографии

Звезду "Улиц разбитых фонарей" выпустили из СИЗО по делу о детской порнографии Актера Колганова выпустили из СИЗО по делу о распространении детской порнографии

Москва29 сен Вести.Суд Санкт-Петербурга принял решение вернуть на дополнительное расследование дело против звезды сериала "Улицы разбитых фонарей", актера Владимира Колганова. Одновременно фигурантов освободили из-под стражи и перевели под домашний арест, сообщает MK.RU.

20 ноября прошлого года Смольным районным судом Санкт-Петербурга под стражу были заключены Владимир Колганов и его друг, местный предприниматель Евгений Кириллов, обвиняемый в изготовлении и распространении детской порнографии.

Согласно материалам следствия, в 2007 году Владимир Колганов выложил на своей странице в соцсети фотографии порнографического характера с участием несовершеннолетних. Позже, в 2015 году, он совместно со вторым фигурантом дела занимался съемкой детской порнографии, которую затем публиковал в социальных сетях.