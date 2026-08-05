Москва5 авг Вести.Сын исполнителя одной из главных ролей в сериале "Интерны" Вадима Демчога Вильям отбыл назначенное судом наказание за мошенничество и вышел на свободу.

В ответ на вопрос о завершении срока заключения молодой человек подтвердил, что уголовное преследование в отношении него окончено, сообщает РИА Новости.

Да, уже все сказал Вильям

Ранее суд утвердил приговор сыну актера Вадима Демчога, известному по роли Ивана Купитмана в сериале "Интерны". Молодой человек был приговорен к двум годам колонии общего режима за то, что в 2024 году выступил дроппером в мошеннической схеме, по которой пенсионер потерял 1,8 миллиона рублей.

Мужчину ввели в заблуждение, и он перевел мошенникам деньги. Из них 490 тысяч рублей пожилой мужчина перевел Демчогу-младшему. Он эти средства обналичил и перевел на счета подельников.

Свою вину Вильям признал и возместил ущерб. С марта 2024 года по май 2025 года молодой человек находился под домашним арестом, после чего его отправили в СИЗО. Суд зачел это время в счет отбытого наказания.