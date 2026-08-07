Исполнитель роли Лермонтова актер Аблогин осужден на три года за мошенничество

Три года лишения свободы получил актер Владимир Аблогин за мошенничество Исполнитель роли Лермонтова актер Аблогин осужден на три года за мошенничество

Москва7 авг Вести.Суд в Москве по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере приговорил к трем годам лишения свободы актера театра и кино Владимира Аблогина, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

Следствие установило, что Аблогин "в роли священнослужителя" через мессенджер пытался получить от потерпевшего 6 миллионов рублей на благотворительность для детей. В январе 2026 года он был арестован.

Аблогину назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года сказали в инстанции

Актер снимался в роли Михаила Лермонтова в одноименном фильме 2014 года.

Ранее сообщалось, что против актера возбуждено уголовное дело о мошенничестве, он находится в СИЗО.