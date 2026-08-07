Москва7 авгВести.Суд в Москве по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере приговорил к трем годам лишения свободы актера театра и кино Владимира Аблогина, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
Следствие установило, что Аблогин "в роли священнослужителя" через мессенджер пытался получить от потерпевшего 6 миллионов рублей на благотворительность для детей. В январе 2026 года он был арестован.
Аблогину назначено наказание в виде лишения свободы на срок три годасказали в инстанции
Актер снимался в роли Михаила Лермонтова в одноименном фильме 2014 года.
Ранее сообщалось, что против актера возбуждено уголовное дело о мошенничестве, он находится в СИЗО.