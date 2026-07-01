Суд на Кубани отправил в колонию нигерийца, притворявшегося Керемом Бюрсином На Кубани притворявшийся турецким актером нигериец осужден на 3,5 года

Москва1 июл Вести.На Кубани вынесли окончательный приговор нигерийцу, который притворялся турецким актером и выманил у жительницы Краснодара 3 миллиона рублей. Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, мужчину признали виновным в мошенничестве и отправили в колонию общего режима на 3,5 года.

Айро Чинеду Эммануэль признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также судом с осужденного в пользу потерпевшей взыскана сумма причиненного ущерба в размере 3 036 080 рублей говорится в сообщении инстанции в мессенджере MAX

Согласно материалам уголовного дела, в апреле 2024 года фигурант познакомился с женщиной через мессенджер, представился актером Керемом Бюрсином, исполнившим роль Черкана Болата в известном сериале, и несколько месяцев общался с россиянкой, создавая образы знаменитости с помощью нейросети. В какой-то момент он заявил, что собирается приехать в РФ и попросил для личной встречи 3 миллиона, которые потерпевшая перевела якобы менеджеру артиста ради "обеспечения конфиденциальности, безопасности и решения вопросов с миграционной службой". Полученные деньги мужчина обналичил через знакомых в Москве.

Отмечается, что в суде мужчина свою вину отрицал, утверждая, что средства ему переводил знакомый, который помогает его семье в Африке. Он пытался обжаловать приговор и подал апелляцию, однако судебная коллегия не нашла оснований для пересмотра, решение вступило в законную силу.