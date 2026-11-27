Москва27 нояВести.Участник встречи президента России Владимира Путина и казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева с юными талантами в сфере искусственного интеллекта Рауль Джон Аджу из Индии стал звездой соцсетей после того, как сделал селфи с российским лидером.
Подросток выложил фотографию в соцсети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
От съемок моего первого видео в ванной в девять лет до селфи с президентом Путиным я даже в самых смелых мечтах не мог представить, что жизнь приведет меня в эту точкуотмечается в подписи к публикации
Под постом Рауля Джона Аджу насчитывается свыше 35,8 тыс. лайков, 5,5 тыс. репостов и почти 840 комментариев. Пользователи поздравляют его с достижениями и желают достигать новых высот.
26 ноября состоялась встреча Путина и Токаева со школьниками и студентами на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". В завершение встречи казахстанский лидер с улыбкой отметил: "Забежали на 15 минут - и увлеклись".