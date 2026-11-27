Из-за селфи с Путиным подросток из Индии стал звездой соцсетей

Подросток из Индии стал звездой соцсетей из-за селфи с Путиным Из-за селфи с Путиным подросток из Индии стал звездой соцсетей

Москва27 ноя Вести.Участник встречи президента России Владимира Путина и казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева с юными талантами в сфере искусственного интеллекта Рауль Джон Аджу из Индии стал звездой соцсетей после того, как сделал селфи с российским лидером.

Подросток выложил фотографию в соцсети Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

От съемок моего первого видео в ванной в девять лет до селфи с президентом Путиным я даже в самых смелых мечтах не мог представить, что жизнь приведет меня в эту точку отмечается в подписи к публикации

Под постом Рауля Джона Аджу насчитывается свыше 35,8 тыс. лайков, 5,5 тыс. репостов и почти 840 комментариев. Пользователи поздравляют его с достижениями и желают достигать новых высот.

26 ноября состоялась встреча Путина и Токаева со школьниками и студентами на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта". В завершение встречи казахстанский лидер с улыбкой отметил: "Забежали на 15 минут - и увлеклись".