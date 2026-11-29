Школьник из Индии поделился эмоциями от селфи с Путиным: он даже подмигнул мне

"Он даже подмигнул мне": школьник из Индии рассказал, как сделал селфи с Путиным Школьник из Индии поделился эмоциями от селфи с Путиным: он даже подмигнул мне

Москва29 ноя Вести.Школьник из Индии Рауль Джон Аджу в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" поделился эмоциями от фото с президентом России Владимиром Путиным после встречи на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта".

Рауль Джон Аджу из Индии в рамках мероприятия спросил у российского лидера, можно ли изучать математику с помощью ИИ через видео и игры. А после сделал фото с Путиным, которое разлетелось по социальным сетям.

Я не верю сам, как у меня это получилось, но у меня есть это фото! Я так рад, что смог сделать это фото. Он даже подмигнул мне, а я такой: "Что?" поделился школьник

Встреча Путина и президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева со школьниками и студентами на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" состоялась 26 ноября. В завершение встречи казахстанский лидер с улыбкой отметил: "Забежали на 15 минут - и увлеклись".