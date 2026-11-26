Москва26 ноя Вести.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал TikTok вредным для молодежи. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным и молодыми талантами в сфере искусственного интеллекта.

TikTok - это страшная вещь, которая убивает мозг человека, особенно молодого человека подчеркнул Токаев

Он отметил, что смартфоны можно использовать не только для звонков, переписки и просмотра фильмов, но и для заработка.

Встреча прошла в Москве на полях международной конференции Сбербанка "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey). На мероприятии также присутствовал президент России Владимир Путин.