Москва26 ноя Вести.Уровень Каспийского моря продолжает опускаться, этот процесс тревожит все прикаспийские государства, требует внимания и изучения, заявил президент России Владимир Путин.

Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после конференции AI Journey в Москве пообщались с молодыми талантами - победителями различных олимпиад по искусственному интеллекту и робототехнике​​​, сообщает РИА Новости.

Один из девушек рассказала, что хотела бы создавать проекты, которые помогут решать экологические проблемы. Владимир Путин посоветовал обратить внимание на проблему, связанную с Каспийским морем, уровень которого то поднимается, то опускается.

Сейчас все больше опускается. Это вызывает тревогу у всех стран каспийского региона. Это, конечно, более глобальная задача, но она очень важная в прикладном смысле и очень интересная сказал российский лидер

Президент упомянул, что не раз обсуждал с казахстанским коллегой вопрос обмеления Каспия, и напомнил о судьбе полностью высохшего Аральского моря.

Токаев со своей стороны отметил, что в процессах обмеления Каспийского моря есть определенная цикличность, которая связана с Аралом.