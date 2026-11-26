Москва26 нояВести.Уровень Каспийского моря продолжает опускаться, этот процесс тревожит все прикаспийские государства, требует внимания и изучения, заявил президент России Владимир Путин.
Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после конференции AI Journey в Москве пообщались с молодыми талантами - победителями различных олимпиад по искусственному интеллекту и робототехнике, сообщает РИА Новости.
Один из девушек рассказала, что хотела бы создавать проекты, которые помогут решать экологические проблемы. Владимир Путин посоветовал обратить внимание на проблему, связанную с Каспийским морем, уровень которого то поднимается, то опускается.
Сейчас все больше опускается. Это вызывает тревогу у всех стран каспийского региона. Это, конечно, более глобальная задача, но она очень важная в прикладном смысле и очень интереснаясказал российский лидер
Президент упомянул, что не раз обсуждал с казахстанским коллегой вопрос обмеления Каспия, и напомнил о судьбе полностью высохшего Аральского моря.
Токаев со своей стороны отметил, что в процессах обмеления Каспийского моря есть определенная цикличность, которая связана с Аралом.