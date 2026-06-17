Меры приняты на Запорожской АЭС для обеспечения реакторов водой в жару

На Запорожской АЭС приняты меры для обеспечения реакторов водой в жару Меры приняты на Запорожской АЭС для обеспечения реакторов водой в жару

Москва17 июн Вести.На Запорожской атомной электростанции разработали и внедрили комплекс мер, позволяющий гарантированно обеспечить реакторы и системы охлаждения необходимым объемом воды. Это позволит пройти предстоящий жаркий сезон и последующие периоды без проблем, сообщил ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.

"Те меры, которые уже на сегодняшний день приняты, позволяют нам быть уверенными в том, что этот жаркий период года мы пройдем без каких-то дополнительных проблем", — заявил он.

По его словам, впоследствии будет понимание, что нужно делать дальше.

Черничук добавил, что разработан также перспективный комплекс мер по водоснабжению станции, однако его реализация возможна только после снятия военных угроз.