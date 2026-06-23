Билет на первый пассажирский поезд в ОАЭ обойдется в 30 долларов

Начались продажи билетов на пассажирские поезда в ОАЭ: цены стартуют от $30 Билет на первый пассажирский поезд в ОАЭ обойдется в 30 долларов

Москва23 июн Вести.Билеты на первые пассажирские поезда в ОАЭ будут стоить от 30 долларов, следует из данных на сайте железнодорожного оператора Etihad Rail.

Первый пассажирский поезд будет ходить между Абу-Даби и Фуджейрой с 30 июня три раза в день: утром, днем и вечером. Расстояние в 250 километров поезд будет преодолевать за 1 час 45 минут.

Согласно сайту Etihad Rail, цена билета категории комфорт составит 109 дирхамов, то есть порядка 30 долларов, однако в первые дни будет действовать скидка в 50%, и проехать можно будет за 55 дирхамов (около 15 долларов).

Билет в категории премиум обойдется уже в 239 дирхамов (65 долларов), а со скидкой – 120 дирхамов (около 33 долларов). Места премиум предполагают более широкие кресла и расстояние для ног, а также напитки и снеки.

Осенью планируется открыть пассажирскую железнодорожную станцию в Дубае, а весной 2027 года – в Шардже.