Москва25 нояВести.В Ростовской области расследуют дело об ущербе почве на 751 млн рублей. Сотрудники правоохранительных органов факт причинения ущерба почве при добыче полезных ископаемых. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
По версии следствия, директор компании "Труд" Михаил Рябоконь в мае 2023 года организовал добычу полезных ископаемых на участке земли сельскохозяйственного назначения. В результате работ почве был причинен ущерб.
Рябоконь нанес ущерб почве как объекту окружающей среды в размере 751 млн рублейговорится в сообщении
Отмечается, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.