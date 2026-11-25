В Ростовской области расследуют дело об ущербе почве на более чем 750 млн рублей

Нанесение ущерба почве на более чем 750 млн рублей выявили в Ростовской области В Ростовской области расследуют дело об ущербе почве на более чем 750 млн рублей

Москва25 ноя Вести.В Ростовской области расследуют дело об ущербе почве на 751 млн рублей. Сотрудники правоохранительных органов факт причинения ущерба почве при добыче полезных ископаемых. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По версии следствия, директор компании "Труд" Михаил Рябоконь в мае 2023 года организовал добычу полезных ископаемых на участке земли сельскохозяйственного назначения. В результате работ почве был причинен ущерб.

Рябоконь нанес ущерб почве как объекту окружающей среды в размере 751 млн рублей говорится в сообщении

Отмечается, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.