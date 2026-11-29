В Солнечногорске нападавших на людей подростков отправили под стражу

Нападавших на граждан в Подмосковье подростков отправили под арест В Солнечногорске нападавших на людей подростков отправили под стражу

Москва29 ноя Вести.В Солнечногорске четверым подросткам в возрасте от 14 до 16 лет предъявили обвинение в совершении хулиганства и разбоя. Суд избрал троим несовершеннолетним меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

Еще одного подростка отправили под домашний арест.

Следователем проведен осмотр орудия преступления, назначен комплекс судебных экспертиз. Сбор и закрепление доказательств продолжаются отмечается в сообщении в MAX

Ранее сообщалось, что группа подростков систематически нападала на граждан, вступала с ними в конфликты, угрожая им и применяя насилие.

Также известно об инциденте, когда молодые люди напали на несовершеннолетнего, чтобы забрать у него имущество. При этом, они угрожали ему аэрозольным пистолетом.