Депутата Рады Тищенко, который принес в суд сало, забросали помидорами

Нардеп Тищенко пришел в суд с куском сала Депутата Рады Тищенко, который принес в суд сало, забросали помидорами

Москва3 июл Вести.Депутат Верховной рады Украины Николай Тищенко, который проходит по делу о вымогательстве, принес в здание суда кусок сала.

Тищенко перепутал заседание ВАКС (высший антикоррупционный суд Украины. – Прим. ред.) с сельскохозяйственной выставкой и решил всем показать кусок сала. Еще и с Владимирского рынка пишут украинские СМИ

Также сообщается, что недалеко от здания суда неизвестный забросал Тищенко помидорами.

По версии следствия, народный депутат вымогал у людей, связанных с работой мошеннических колл-центров, взятку в размере 1 миллиона долларов. Взамен Тищенко обещал мешать работе конкурирующих колл-центров.

Кроме того, Тищенко легализовал свыше 280 тысяч долларов, полученных незаконным путем. Как выяснили правоохранительные органы, эти деньги ему по фиктивному договору подарила бывшая жена. Правда в реальности никаких денег она не передавала.

3 июля высший антикоррупционный суд Украины назначил Тищенко залог в размере 225 тысяч долларов по делу о вымогательстве.