Народная артистка СССР Кайыргуль Сартбаева умерла в 90 лет Народная артистка СССР Кайыргуль Сартбаева скончалась в возрасте 90 лет

Москва20 окт Вести.Народная артистка СССР, оперная певица Кайыргуль Сартбаева скончалась в возрасте 90 лет. Об этом в соцсетях сообщила Киргизская национальная консерватория имени Калыя Молдобасанова.

С глубоким прискорбием сообщаем о кончине выдающейся певицы Народной артистки СССР Кайыргуль Сартбаевой. С ее уходом кыргызское искусство теряет одну из своих ярчайших звезд, выдающуюся личность, чей талант выходил далеко за пределы сцены и чье имя стало символом высокого мастерства, красоты голоса и беззаветного служения искусству говорится в сообщении

Сартбаева родилась в 1936 году в селе Кара-Булак Киргизской АССР. В 1962 году окончила Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского. С 1962 года до начала 2010-х годов была солисткой Киргизского национального академического театра оперы и балета им. Абдыласа Малдыбаева.

В ходе творческой карьеры отметилась исполнением партий Маргариты в "Фаусте" Шарля Гуно, Лизы в "Пиковой даме" и Татьяны в "Евгении Онегине" Петра Чайковского, Джамили в одноименной опере Михаила Раухвергера, Дездемоны в "Отелло" Джузеппе Верди, Земфиры в "Алеко" Сергея Рахманинова, Микаэлы в "Кармен" Жоржа Бизе.