Москва30 окт Вести.Наталья Андрианова стала временно исполняющей обязанности руководителя Росавиации. Об этом сообщается в официальном канале правительства РФ в MAX.

Как отмечается, назначение Андриановой утвердил премьер Михаил Мишустин.

В Федеральном агентстве воздушного транспорта Наталья Андрианова работает с 2004 года, пройдя путь от ведущего специалиста до заместителя руководителя, на должность которого была назначена в 2021 году