Москва30 октВести.Наталья Андрианова стала временно исполняющей обязанности руководителя Росавиации. Об этом сообщается в официальном канале правительства РФ в MAX.
Как отмечается, назначение Андриановой утвердил премьер Михаил Мишустин.
В Федеральном агентстве воздушного транспорта Наталья Андрианова работает с 2004 года, пройдя путь от ведущего специалиста до заместителя руководителя, на должность которого была назначена в 2021 годуговорится в сообщении
Предыдущий руководитель Росавиации Дмитрий Ярдов ранее был назначен министром транспорта РФ.