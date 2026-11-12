Росморречфлот: в портах Охотск и Николаевск-на-Амуре завершилась навигация

Навигация завершилась досрочно в портах Хабаровского края из-за похолодания Росморречфлот: в портах Охотск и Николаевск-на-Амуре завершилась навигация

Москва12 ноя Вести.Раньше обычного завершилась навигация в морских портах Хабаровского края из-за похолодания и образования льда на водной поверхности. Об этом сообщил Росморречфлот.

11 ноября в морских портах Хабаровского края Охотск и Николаевск-на-Амуре официально завершилась навигация. В этом году навигационный сезон завершился раньше обычных сроков из-за устойчивого понижения температуры воздуха и начала ледообразования отметила пресс-служба Росморречфлота в своем Telegram-канале

Как уточняется, последним из порта Охотск вышел буксир "Иван Жолобов". За сезон там зафиксировали 225 судозаходов, а пассажиропоток составил более 11 тысяч человек.

Кроме того, в Николаевске-на-Амуре прекратила работу паромная переправа до Подгорного. За сезон порт принял 2 089 судов, а паромом воспользовались 11 560 пассажиров.

В Росморречфлоте добавили, что в морских портах Хабаровского края на протяжении навигационного сезона была обеспечена безопасность судоходства и стоянки судов.