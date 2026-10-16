Москва16 окт Вести.Начальная стоимость обновленного премиального автомобиля Aurus Senat составляет 48,5 млн рублей, объявил коммерческий директор бренда Aurus Артем Юсупов в ходе специального показа модели.

Озвученная сумма в 48,5 млн рублей - это условно базовая цена автомобиля заявил Юсупов

Aurus - российская марка автомобилей представительского и высшего класса. Бренд создан в рамках проекта "Единая модульная платформа", головным исполнителем которого выступает ФГУП "НАМИ".

Ранее представители компании заявляли, что стоимость короткобазного варианта обновленного седана будет находиться в пределах 48-50 млн рублей, тогда как за удлиненную модификацию (лимузин Senat Long) придется заплатить более 100 млн рублей.

Динамика стартовых цен на новые автомобили Aurus Senat выглядит следующим образом:

-2021 год (запуск серии): около 24 млн рублей

-Начало 2026 года: около 36,5-38 млн рублей

-Октябрь 2026 года (рестайлинг): от 48,5 млн рублей

Высокая стоимость отечественного люкс-автомобиля обусловлена штучным производством и сборкой по индивидуальным заказам клиентов.

Ранее сообщалось, что дочерняя компания "Газпрома" - "Газпром тех" - приобрела 51% акций производителя автомобилей класса люкс Aurus.