Эксперт Зенкевич о седане Senat 900: есть в его характере благородство

Роскошь и мощь: автоэксперт протестировал российский седан Senat 900 Эксперт Зенкевич о седане Senat 900: есть в его характере благородство

Москва11 ноя Вести.Автомобиль Senat 900, отличающийся роскошным оснащением, мощным двигателем и плавностью хода обладает потенциалом для успеха, однако ценовой доступностью автомобиль не отличается. Об этом рассказал автожурналист, блогер Иван Зенкевич, сообщает ИС "Вести".

Senat 900 — это российский представительский седан, производство которого началось летом 2026 года на бывшем заводе Toyota в Шушарах (поселок и внутригородское муниципальное образование в составе Пушкинского района Санкт-Петербурга) и теперь он доступен для покупки.

В линейке пока одна модель — представительский седан под индексом 900. Автомобиль крупный, длина превышает 5,1 м. В будущем, кстати, планируют выпускать еще более вытянутый лимузин. Фары не просто светодиодные, а матричные. Эту технологию освоили еще не все производители. Цена весомая - 12 млн рублей рассказал Зенкевич

По уровню качества прямых конкурентов у Senat 900 в России нет. Знакомство с салоном он начал со второго ряда.

У нас тут демократичный трехместный диван. А есть версии и с двумя креслами. У пассажиров есть свой пульт управления климат-контролем. Он у Senat 900 четырехзонный. Кроме того, USB-разъемы, обогрев сидений, подлокотник с подстаканниками и сенсорным экраном. На водительском месте сиденья с электрорегулировками и массажем, обогрев руля, беспроводная зарядка пояснил автоэксперт

Он обнаружил один единственный недостаток в Senat 900 - багажник неоправданно маленький для такой крупной машины - всего 370 л., зато автомобиль это компенсировал шестицилиндровым бензиновым двигателем.

Рабочий объем двигателя — 3 л. У него алюминиевая головка и блок цилиндров, но гильзы чугунные. Отдача мотора серьезная: 326 лошадиных сил. С места до сотни — девятисотый улетает за шесть с половиной секунд. Обгоны для него — детская забава. Но и расход топлива немаленький, в среднем 15 л на 100 км. Едет Senat 900 породисто. Есть в его характере присущее представительским седанам благородство. Речь в первую очередь про плавность хода. Сказывается наличие пневматической подвески. Она позволяет менять клиренс в диапазоне 125—190 мм. Все четыре колеса ведущие, так что зимой на скользком покрытии можно чувствовать себя уверенно отметил Зенкевич

По его оценке, автомобиль обладает всеми задатками для успеха: солидный, комфортный и мощный. Однако, избыточная мощность может стать барьером для части покупателей. Поэтому он предлагает рассмотреть выпуск более доступной версии, что расширит целевую аудиторию и, вероятно, снизит ценовой порог

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что в 2026 году будет выпущено несколько тысяч седанов Senat 900 новой российской автомобильной марки. По словам Алиханова, в следующем году планируется выпустить уже несколько десятков тысяч автомобилей марки Senat.