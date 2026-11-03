Aurus ответил на сообщения о снижении цены на модель Senat Aurus опроверг слухи об особых условиях продажи модели Senat по сниженной цене

Москва3 ноя Вести.Коммерческий директор ООО "Аурус" Артем Юсупов в беседе с RT прокомментировал появившиеся накануне сообщения о специальных условиях продажи седана Aurus Senat первой версии по сниженной цене.

Юсупов отметил, что компания завершает цикл продаж первой версии модели Senat.

В рамках клиентского сервиса AURUS предоставляет широкую палитру инструментов — как в части персонализации и кастомизации, так и при заключении сделок на специальных условиях, включая лизинг. Важно отметить: предоставление специальных условий для своих клиентов является частью внутренней политики компании. Подобные предложения не раскрываются и не являются публичной офертой сказал представитель компании

Накануне сообщалось, что Aurus в целях приблизиться к выполнению плана продаж снижает стоимость седана Senat первой версии. Как уточнялось, цена снижена с 49-50 миллионов рублей до 40 миллионов, а в следующем году такой автомобиль может обойтись как минимум в 5-52 миллиона рублей.