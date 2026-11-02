Москва2 ноя Вести.Внедрение полного цикла серийного производства автоматических коробок передач поможет стабилизировать цены на отечественные автомобили. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил автоэксперт Максим Егоров.

По его словам, российская промышленность сегодня движется к полной локализации производства автомобилей, что позволит удешевить продукцию на территории страны.

В данном случае производитель Sollers, который говорит о том, что начинает в том числе производить полным циклом коробки передач, на мой взгляд, действительно, это как минимум не явно скажется на том, что у нас машины станут дешевле, но стабилизировать их стоимость и регулировать ее будет намного проще… Поэтому любая локализация – это приближение продукта к конечному потребителю. И, конечно, сокращение в данном случае сроков, расстояний и прочего будет влиять на большую стабильность и меньшую стоимость объяснил Егоров

Ранее сообщалось, что серийное производство восьмиступенчатых автоматических коробок передач для автомобилей Sollers планируется запустить во второй половине 2027 года. Предполагается выпускать до 13,7 тысячи агрегатов в год, которые будут устанавливать на легкие коммерческие автомобили, пикапы и внедорожники.