Москва2 нояВести.Компания Aurus намерена распродать седаны Senat текущего поколения со скидкой около 10 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Таким образом производитель рассчитывает приблизиться к выполнению плана продаж, говорится в публикации.
По данным Mash, покупателям предлагают премиальный российский седан за 40 млн рублей вместо обычных 49-50 млн. Речь о нескольких машинах нынешней версииговорится в сообщении
В следующем году стоимость этой версии, по информации продавцов, составит не менее 50-52 млн рублей.
Обновленный Senat пока можно приобрести только по предварительному заказу – от 49 млн рублей. Готовых машин нет, их передачу покупателям ожидают в апреле-июне 2027 года.
Ранее автоэксперт Максим Егоров раскрыл фактор стабилизации цен на отечественные машины. По его словам, поможет внедрение полного цикла серийного производства автоматических коробок передач.