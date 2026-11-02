Mash: Aurus снизит цену седанов Senat 2026 года выпуска на 10 млн рублей

Aurus может снизить цену популярной модели Mash: Aurus снизит цену седанов Senat 2026 года выпуска на 10 млн рублей

Москва2 ноя Вести.Компания Aurus намерена распродать седаны Senat текущего поколения со скидкой около 10 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Таким образом производитель рассчитывает приблизиться к выполнению плана продаж, говорится в публикации.

По данным Mash, покупателям предлагают премиальный российский седан за 40 млн рублей вместо обычных 49-50 млн. Речь о нескольких машинах нынешней версии говорится в сообщении

В следующем году стоимость этой версии, по информации продавцов, составит не менее 50-52 млн рублей.

Обновленный Senat пока можно приобрести только по предварительному заказу – от 49 млн рублей. Готовых машин нет, их передачу покупателям ожидают в апреле-июне 2027 года.

Ранее автоэксперт Максим Егоров раскрыл фактор стабилизации цен на отечественные машины. По его словам, поможет внедрение полного цикла серийного производства автоматических коробок передач.