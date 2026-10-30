Причиной пожара со 168 погибшими в ЖК Wang Fuk Court в Гонконге мог стать окурок

Названа причина пожара в ЖК Wang Fuk Court в Гонконге, унесшего 168 жизней Причиной пожара со 168 погибшими в ЖК Wang Fuk Court в Гонконге мог стать окурок

Москва30 окт Вести.Причиной пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге в ноябре 2025 года, предположительно, стала непотушенная сигарета. К такому выводу пришла независимая комиссия, сообщает радиостанция RTHK.

Пожар произошел 26 ноября 2025 года. Пламя за два часа охватило шесть зданий и уничтожило более 470 квартир. Погибли 168 человек, включая одного пожарного, еще 79 пострадали. Более двух тысяч человек остались без жилья. Трагедия стала крупнейшим пожаром в Гонконге за последние 17 лет.

Хотя прямых доказательств, подтверждающих, что причиной пожара стала именно зажженная сигарета, нет, совокупность косвенных улик делает эту версию весьма вероятной говорится в докладе независимой комиссии

По версии следствия, непотушенная сигарета могла поджечь бумажные материалы возле квартир 104 и 105 одного из корпусов. На месте обнаружили два окурка и остатки третьего. Кроме того, 105 опрошенных жильцов сообщили, что видели курящих на строительных лесах рабочих и находили там окурки.

Среди обстоятельств, усугубивших последствия пожара, специалисты назвали несертифицированные строительные материалы, нарушение техники безопасности и неправильное обращение с противопожарным оборудованием. Быстрому распространению огня также способствовали эффект "дымохода" в световых колодцах и падение горящих фрагментов конструкций.