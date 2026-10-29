Пенсионер из Корсакова на Сахалине устроил пожар, не потушив сигарету

Сахалинец едва не погиб из-за непотушенной сигареты Пенсионер из Корсакова на Сахалине устроил пожар, не потушив сигарету

Москва29 окт Вести.Непотушенная сигарета, предварительно, стала причиной пожара в многоквартирном доме в Корсакове, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.

Из-за неосторожности при курении в одной из квартир дома по Гвардейской улице загорелся диван. Задымление заметила соседка, которая вызвала пожарных и предупредила других жильцов.

К моменту прибытия пожарных подразделений 14 человек эвакуировались из задымленного подъезда самостоятельно. Газодымозащитники спасли 71-летнего мужчину из горящей квартиры и еще двух человек вывели в спасустройствах из соседнего помещения. От госпитализации спасенный отказался написали в пресс-службе

Силами семи пожарных на двух единицах техники пожар был ликвидирован на одном квадратном метре.