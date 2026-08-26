Названа самая безопасная страна в случае апокалипсиса Daily Mail: Австралия будет самым безопасным местом в случае апокалипсиса

Москва26 авг Вести.Австралия - самое безопасное место для того, чтобы пережить апокалипсис. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail со ссылкой на группу ученых, которая провела тематическое научное исследование.

Ученые проанализировали множество вариантов глобальных катастроф, которые могут потенциально угрожать человечеству, - от падений астероидов и извержения вулканов до биологической и ядерной войны.

Исследователи пришли к выводу, что больше всего шансов пережить эти сценарии у "богатых, демократических, удаленных от основных центров конфликтов" островных государств, у которых есть крупные промышленные и сельскохозяйственные ресурсы.

По совокупности этих критериев они выбрали Австралию как наиболее благоприятное место для выживания в случае подобных катастроф.

Австралия производит много продовольствия, находится далеко от зон конфликтов, окружена огромным океаном, который смягчает температурные колебания, располагает месторождениями полезных ископаемых, промышленностью и производством, имеет много пространства для повторного использования ресурсов, а также отличается эффективным государственным управлением и относительно низким уровнем неравенства рассказал ведущий автор исследования, ученый Университета Хагена Флориан Ульрих Йен

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что искусственный интеллект может привести человечество к апокалипсису из-за падения выплат подоходного налога.