Названы меры для мотивации молодых медиков остаться в профессии Медработники назвали меры для закрепления молодых специалистов в профессии

Москва14 сен Вести.Остаться в профессии молодым медикам помогут повышение зарплаты, помощь с жильем и снижение нагрузки. К такому промежуточному выводу пришли в профсоюзе работников здравоохранения РФ. ТАСС приводит выдержки из документа.

Опрос проводился среди студентов медицинских вузов и ссузов, а также работающих специалистов. Участие в исследовании приняли 29 тыс. человек.

79,6% всех участников исследования называют повышение заработной платы среди факторов, способных способствовать закреплению молодых специалистов в здравоохранении. 34,9% отмечают обеспечение жильем или компенсацию аренды, 29% – снижение нагрузки следует из результатов опроса

Респондентов также спросили, что мотивировало их выбрать медицину. 56,3% назвали желание помогать людям, 44,3% – интерес к данной сфере и науке. Возможность достойного заработка при выборе профессии отметили лишь 8% опрошенных.

В исследовании отмечается, что после начала профессионального пути меняется не отношение к смыслу профессии, а требования к условиям, которые позволяют работать в ней на протяжении длительного времени.