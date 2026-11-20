Москва20 ноя Вести.Российский датчик непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ) показан для применения у новорожденных, что является одним из преимуществ отечественной технологии перед зарубежными аналогами. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил генеральный директор компании-технологического партнера госкорпорации "Ростех" Иван Глушков.

Мы сделали клинические исследования у детей с нуля лет, что не сделал, не смог сделать никто из наших конкурентов. Маленький ребенок – у него другая биохимия. Соответственно, основное в этой коробочке вовсе не пластик. Основное здесь программное обеспечение, алгоритм, который правильно интерпретирует результаты измерения, позволяя врачам принимать обоснованные клинические решения. Для маленьких детей это отдельная серьезная клиническая научная работа. Мы ее сделали сказал он

Ранее сообщалось, что в Зеленограде выпускают системы непрерывного мониторинга глюкозы, которые позволяют людям с диабетом следить за уровнем сахара без постоянных проколов пальца.