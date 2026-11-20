Глава "РТ-МедТех": в РФ нужно иметь собственные технологии мониторинга глюкозы

В Зеленограде выпускают системы непрерывного мониторинга глюкозы Глава "РТ-МедТех": в РФ нужно иметь собственные технологии мониторинга глюкозы

Москва20 ноя Вести.В Зеленограде выпускают системы непрерывного мониторинга глюкозы, которые позволяют людям с диабетом следить за уровнем сахара без постоянных проколов пальца. О технологии в интервью ИС "Вести" рассказал генеральный директор "РТ-МедТех" Госкорпорации Ростех Сергей Дмитроченко.

Это производство необходимо нам, в первую очередь, для обеспечения безопасности в области здравоохранения. Несколько лет назад, в 2022 году, если я не ошибаюсь, были перебои с поставками. Раньше применялись исключительно зарубежные медицинские изделия. И, естественно, эту зависимость нельзя отдавать полностью в руки иностранных производителей. В Российской Федерации необходимо иметь собственные технологии сказал Дмитроченко

По словам начальника цеха сборки производственной площадки Алексея Прусакова, специальный датчик находится в теле человека.

Иголочка, она абсолютно стерильная, совершенно не ощутима при вхождении в тело. Одна секунда и все сказал он

У каждого датчика есть свой QR-код и серийный номер. Аппарат через Bluetooth подключается к телефону и прямо в приложении можно отслеживать уровень глюкозы в крови. Данные обновляются каждую минуту.

Ранее член Российской ассоциации эндокринологов, доктор медицинских наук Екатерина Шестакова заявила, что сахарный диабет второго типа может развиться от чрезмерного потребления любых калорийных продуктов.