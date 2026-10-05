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Российский аппарат для гемодиализа готов к применению в клинической практике Академик Глыбочко: все детали аппарата для гемодиализа – производства РФ

Москва5 окт Вести.Первый российский аппарат для гемодиализа, представленный Сеченовским университетом на III Международном форуме "Биопром" в Геленджике, уже готов к применению в клинической практике. Об этом ИС "Вести" заявил ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко.

Этот аппарат был создан научными специалистами нашего университета при поддержке индустриального партнера "Русатом РДС". И кроме этого, нам помогали специалисты ядерного центра Сарова. Сегодня этот аппарат получил уже регистрационное удостоверение и готов к применению в клинической практике. В основном все детали, как сегодня модно говорить и так далее, это нашего российского производства сказал он

III Международный форум "Биопром" проходит 5-6 октября, его главная тема – "Экосистема высокого качества жизни".

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова сообщила, какие новые вакцины вскоре появятся в России. В частности, речь идет о препаратах, помогающих от некоторых видов аллергии.