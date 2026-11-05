Российский препарат для лечения инфаркта может появиться в ближайшие два года Препарат против тромбов "Ангипур" проходит финальную фазу испытаний

Москва5 ноя Вести.Российский препарат "Ангипур", предназначенный для применения при инфаркте миокарда и операциях на коронарных артериях, может выйти на рынок в течение ближайших двух лет. Об этом РИА Новости рассказал один из разработчиков лекарства, декан фармацевтического факультета Волгоградского государственного медицинского университета Виктор Сиротенко.

Препарат относится к антиагрегантам – лекарственным средствам, которые препятствуют склеиванию тромбоцитов и образованию тромбов. Предполагается, что он будет вводиться внутриванно. Разработка "Ангипура" призвана снизить зависимость российских медиков и больных от импортных аналогов, с поставками которых в Россию возникают сложности.

Сейчас препарат проходит завершающую, третью, фазу клинических исследований, в которой оценивают его эффективность и безопасность у большого числа пациентов в нескольких медицинских центрах. Поскольку третья фаза близка к завершению, надеемся, что в течение ближайшего года‑двух препарат сможет выйти на рынок сообщил Сиротенко

По словам разработчика, предварительные результаты указывают на более высокую эффективность препарата по сравнению с аналогами и потенциально меньший риск кровотечений. Производство лекарства полностью локализовано в России.

Ранее в стране создали молекулу для борьбы с диабетом и ожирением. Кроме того, она может помочь в защите нервной ткани от диабетического повреждения.