В России разработали препарат на основе спирта для лечения сердца Новый российский аппарат для лечения сердца ожидает клинических испытаний

Москва29 окт Вести.Препарат на основе спиртов для лечения нарушения ритма сердца разработали в НМИЦ им. Мешалкина в Новосибирске, передает ТАСС со ссылкой на директора центра Евгения Тарасюка.

Лекарственный препарат для лечения нарушения ритма сердца. Доклинические испытания завершили, и сейчас ожидаем как раз-таки первой фазы клинических испытаний этого препарата сказал Тарасюк

В препарат входят этиловый и изобутиловый спирты, а также стабилизатор дисульфирама. Он будет вводиться пациентам в самую крупную вену сердца.

Уточняется, что на рынок выводить препарат планируется в 2029-2030 годы.